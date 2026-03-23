Collin Murray-Boyles headshot

Collin Murray-Boyles Injury: Listed as questionable

Written by RotoWire Staff

Published on March 23, 2026

Murray-Boyles (thumb) is questionable for Monday's game against Utah.

The rookie has missed the past 11 games for Toronto, but he's considered day-to-day. He could see a sizable role if he's cleared to play Monday with Jakob Poeltl (back) and Immanuel Quickley (foot) both sidelined.

More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Collin Murray-Boyles See More
