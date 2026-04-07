Collin Murray-Boyles headshot

Collin Murray-Boyles Injury: Upgraded to probable

Written by RotoWire Staff

Published on April 7, 2026

Murray-Boyles (quadriceps) has been upgraded to probable for Tuesday's game against Miami.

Murray-Boyles was initially listed as questionable due to a left quadriceps contusion, though he's trending in the right direction ahead of tipoff at 7:30 p.m. ET. The rookie first-rounder has appeared in each of Toronto's last four games, averaging 16.3 points, 5.8 rebounds and 2.0 assists in 22.8 minutes per tilt during that span.

Toronto Raptors
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Collin Murray-Boyles See More
NBA DFS Picks Today: DraftKings Plays and Strategy for Friday, April 3
NBA
NBA DFS Picks Today: DraftKings Plays and Strategy for Friday, April 3
Author Image
Dan Bruno
4 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 23
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 23
Author Image
Joe Mayo
15 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, March 18
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, March 18
Author Image
Joe Mayo
20 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, March 13
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, March 13
Author Image
Dan Bruno
25 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Friday, March 13
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Friday, March 13
Author Image
Juan Carlos Blanco
25 days ago