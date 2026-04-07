Collin Murray-Boyles Injury: Upgraded to probable
Murray-Boyles (quadriceps) has been upgraded to probable for Tuesday's game against Miami.
Murray-Boyles was initially listed as questionable due to a left quadriceps contusion, though he's trending in the right direction ahead of tipoff at 7:30 p.m. ET. The rookie first-rounder has appeared in each of Toronto's last four games, averaging 16.3 points, 5.8 rebounds and 2.0 assists in 22.8 minutes per tilt during that span.
Recent RotoWire Articles Featuring Collin Murray-Boyles See More
