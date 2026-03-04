Collin Murray-Boyles headshot

Collin Murray-Boyles Injury: Won't play Thursday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 4, 2026 at 2:26pm

Murray-Boyles is out for Thursday's game against Minnesota with a left thumb sprain.

Thursday is a third straight absence for the rookie first-rounder. In his absence, Jakob Poeltl should handle the bulk of the center minutes while Sandro Mamukelashvili takes on the backup role.

Collin Murray-Boyles
Toronto Raptors
Recent RotoWire Articles Featuring Collin Murray-Boyles
