Collin Murray-Boyles Injury: Won't play Thursday
Murray-Boyles is out for Thursday's game against Minnesota with a left thumb sprain.
Thursday is a third straight absence for the rookie first-rounder. In his absence, Jakob Poeltl should handle the bulk of the center minutes while Sandro Mamukelashvili takes on the backup role.
