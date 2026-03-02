Collin Murray-Boyles headshot

Collin Murray-Boyles Injury: Won't play Tuesday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 2, 2026 at 11:45am

Murray-Boyles (thumb) will not play Tuesday against the Knicks, Michael Grange of Sportsnet.ca reports.

Murray-Boyles will miss a second straight game Tuesday. His next chance to play comes Thursday against Minnesota. In the meantime, Sandro Mamukelashvili could see a bump in playing time for the Raptors.

Collin Murray-Boyles
Toronto Raptors
More Stats & News
