Daniss Jenkins headshot

Daniss Jenkins News: Moving back to bench

Written by RotoWire Staff

Published on March 8, 2026

Jenkins won't start Sunday's game against the Heat.

With Cade Cunningham (quadriceps) back in action for the second leg of this back-to-back set, Jenkins will slide to the second unit. The 24-year-old guard has averaged 3.8 points in 13.8 minutes per game over his last five outings off the bench, though he'll likely see a slight bump in minutes due to Ausar Thompson (ankle) being sidelined.

Daniss Jenkins
Detroit Pistons
