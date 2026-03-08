Daniss Jenkins News: Moving back to bench
Jenkins won't start Sunday's game against the Heat.
With Cade Cunningham (quadriceps) back in action for the second leg of this back-to-back set, Jenkins will slide to the second unit. The 24-year-old guard has averaged 3.8 points in 13.8 minutes per game over his last five outings off the bench, though he'll likely see a slight bump in minutes due to Ausar Thompson (ankle) being sidelined.
