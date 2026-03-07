Daniss Jenkins headshot

Daniss Jenkins News: Starting Saturday

Written by RotoWire Staff

Published on March 7, 2026

Jenkins will start against the Nets on Saturday, Eric Vincent of ClutchPoints.com reports.

With Cade Cunningham (quadriceps) and Ausar Thompson (ankle) unavailable, Jenkins will get the starting nod for the first time since Jan. 21. As a starter this season (seven games), the 24-year-old guard has averaged 15.3 points, 6.7 assists, 3.1 rebounds and 1.1 steals across 30.9 minutes per tilt.

Daniss Jenkins
Detroit Pistons
