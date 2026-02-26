Dean Wade headshot

Dean Wade Injury: Iffy for Friday

Written by RotoWire Staff

Updated on February 26, 2026 at 2:09pm

Wade is questionable for Friday's game against Detroit with a right ankle sprain.

Wade is in danger of missing Friday's contest after being held scoreless in Wednesday's loss to the Bucks. More playing time would become open to Sam Merrill and Jaylon Tyson if Wade cannot play.

Dean Wade
Cleveland Cavaliers
More Stats & News
Recent RotoWire Articles Featuring Dean Wade
