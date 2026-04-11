Dean Wade Injury: Out for Sunday
Wade (ankle) won't play Sunday against the Wizards.
The Cavs will sit out their entire starting lineup for Sunday's regular-season finale, so guys like Max Strus, Jaylon Tyson and Craig Porter could see massive upticks in usage. This is just a maintenance day for Wade, so he should get cleared when the playoffs begin.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Dean Wade See More
