Dean Wade headshot

Dean Wade Injury: Won't play against Detroit

Written by RotoWire Staff

Published on February 27, 2026

Wade (ankle) has been ruled out for Friday's game against the Pistons.

Wade is nursing a sprained right ankle, which is severe enough for him to miss Friday's game. His absence means more minutes should be available for Jaylon Tyson and Nae'Qwan Tomlin. Wade's next chance to play is Sunday against the Nets.

Dean Wade
Cleveland Cavaliers
