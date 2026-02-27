Dean Wade Injury: Won't play against Detroit
Wade (ankle) has been ruled out for Friday's game against the Pistons.
Wade is nursing a sprained right ankle, which is severe enough for him to miss Friday's game. His absence means more minutes should be available for Jaylon Tyson and Nae'Qwan Tomlin. Wade's next chance to play is Sunday against the Nets.
