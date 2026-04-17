Dean Wade News: Off injury report for Saturday

Written by RotoWire Staff

Published on April 17, 2026

Wade (ankle) isn't listed on the injury report for Saturday's Game 1 against the Raptors.

Wade was one of several key contributors who sat out Cleveland's regular-season finale, but he's set to return for the start of the playoffs. He averaged 5.7 points, 4.2 rebounds and 1.2 assists in 21.0 minutes per tilt over his final 10 regular-season appearances (all starts).

