Dean Wade News: Returning versus Hawks
Wade (ankle) is available and starting in Wednesday's game against Atlanta, Serena Winters of FanDuel Sports Network Ohio reports.
Wade will suit up after missing the Cavaliers' last seven games because of an ankle injury. He will also start over Max Strus. In 36 starts this season, Wade has averaged 6.4 points, 4.4 rebounds, 1.6 assists, 0.3 blocks and 0.8 steals across 23.0 minutes.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Dean Wade See More
Recent RotoWire Articles Featuring Dean Wade See More