Deandre Ayton Injury: Dealing with knee soreness
Ayton left Thursday's game against Denver due to left knee soreness, Dan Woike of The Athletic reports.
It appears that Ayton was able to avoid a serious injury. He'll presumably be re-evaluated Friday to determine his status for the second half of a back-to-back Friday against the Pacers.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Deandre Ayton See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, March 14 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 1221 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 1221 days ago
-
NBA Start/Sit
Fantasy Basketball Week 17 Start/Sit: Sleeper Picks & All-Star Break Insights24 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, February 132 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Deandre Ayton See More