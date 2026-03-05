Deandre Ayton headshot

Deandre Ayton Injury: Dealing with knee soreness

Written by RotoWire Staff

Published on March 5, 2026

Ayton left Thursday's game against Denver due to left knee soreness, Dan Woike of The Athletic reports.

It appears that Ayton was able to avoid a serious injury. He'll presumably be re-evaluated Friday to determine his status for the second half of a back-to-back Friday against the Pacers.

Deandre Ayton
Los Angeles Lakers
