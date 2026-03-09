Derik Queen News: Fares well off bench
Queen amassed 13 points (5-9 FG, 1-2 3Pt, 2-2 FT), four rebounds, five assists and one block across 25 minutes during Sunday's 138-118 win over Washington.
Queen has been a volatile fantasy asset lately, but Sunday's game was a step in the right direction. Over his last eight outings, the rookie has seen 21.1 minutes per contest with 9.0 points, 5.5 rebounds, 2.9 assists and 0.8 blocks on 39.7 percent shooting from the field.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Derik Queen See More
-
DFS NBA
NBA Pick'Em Today: Underdog, Sleeper, and PrizePicks for Thursday, March 54 days ago
-
NBA Start/Sit
Fantasy Basketball Schedule: Four-Game Teams, Matchup Targets & Top Streaming Days7 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 289 days ago
-
NBA Picks
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Saturday, February 289 days ago
-
General NBA Article
Fantasy Basketball Schedule Tips & Streaming Strategies for Week 1814 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Derik Queen See More