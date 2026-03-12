Derrick White headshot

Derrick White Injury: Won't go Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 12, 2026

White (knee) is out for Thursday's game against the Thunder, Gary Washburn of The Boston Globe

White will take a seat for Thursday's action after picking up a bruised right knee. Payton Pritchard appears in line to make the start at point guard with White out of commission.

Derrick White
Boston Celtics
