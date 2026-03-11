Dorian Finney-Smith Injury: Sitting out Wednesday
Finney-Smith is out for Wednesday's game against Denver due to left ankle injury management.
Finney-Smith has yet to play both ends of a back-to-back set since making his season debut Dec. 25, so his absence Wednesday doesn't come as a major surprise after he suited up for Tuesday's 113-99 win over the Raptors. He played 21 minutes in the victory, finishing with three points (1-3 FG, 1-2 3Pt), three rebounds, two assists and one steal.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Dorian Finney-Smith See More
-
General NBA Article
NBA Fantasy Schedule Analysis: Teams with Most Games & Easiest Schedules Left23 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 1128 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 435 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 2941 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, January 2347 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Dorian Finney-Smith See More