Dorian Finney-Smith headshot

Dorian Finney-Smith Injury: Sitting out Wednesday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 11, 2026 at 1:59pm

Finney-Smith is out for Wednesday's game against Denver due to left ankle injury management.

Finney-Smith has yet to play both ends of a back-to-back set since making his season debut Dec. 25, so his absence Wednesday doesn't come as a major surprise after he suited up for Tuesday's 113-99 win over the Raptors. He played 21 minutes in the victory, finishing with three points (1-3 FG, 1-2 3Pt), three rebounds, two assists and one steal.

Dorian Finney-Smith
Houston Rockets
More Stats & News
Recent RotoWire Articles Featuring Dorian Finney-Smith
