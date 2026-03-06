Dorian Finney-Smith News: Good to go Friday
Finney-Smith (ankle) is good to go for Friday's game against Portland.
Finney-Smith is no longer on the injury report after sitting out the front end of this back-to-back set. The forward is averaging 19.1 minutes over his last five appearances.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Dorian Finney-Smith See More
-
General NBA Article
NBA Fantasy Schedule Analysis: Teams with Most Games & Easiest Schedules Left18 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 1123 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 430 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 2936 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, January 2342 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Dorian Finney-Smith See More