Dorian Finney-Smith headshot

Dorian Finney-Smith News: Will play vs. Pelicans

Written by RotoWire Staff

Published on March 12, 2026

Finney-Smith (ankle) isn't listed on the injury report ahead of Friday's game against New Orleans.

Finney-Smith sat out of Wednesday's clash for injury management purposes, but he'll be back in action Friday evening. The Florida product is averaging 4.0 points, 3.2 rebounds and 1.5 assists over his last six appearances, all as a reserve.

Dorian Finney-Smith
Houston Rockets
Recent RotoWire Articles Featuring Dorian Finney-Smith
