Dorian Finney-Smith News: Will play vs. Pelicans
Finney-Smith (ankle) isn't listed on the injury report ahead of Friday's game against New Orleans.
Finney-Smith sat out of Wednesday's clash for injury management purposes, but he'll be back in action Friday evening. The Florida product is averaging 4.0 points, 3.2 rebounds and 1.5 assists over his last six appearances, all as a reserve.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Dorian Finney-Smith See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, March 11Yesterday
-
General NBA Article
NBA Fantasy Schedule Analysis: Teams with Most Games & Easiest Schedules Left24 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 1129 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 436 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 2942 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Dorian Finney-Smith See More