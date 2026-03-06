Dru Smith headshot

Dru Smith Injury: Probable for Friday

Written by RotoWire Staff

Published on March 6, 2026

Smith is probable for Friday's game against Charlotte with left ankle soreness.

This is a minor setback for Smith, but he intends to play through it. Smith has been losing minutes to Kasparas Jakucionis lately, so his fantasy appeal is very low.

Dru Smith
Miami Heat
