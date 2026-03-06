Dru Smith Injury: Probable for Friday
Smith is probable for Friday's game against Charlotte with left ankle soreness.
This is a minor setback for Smith, but he intends to play through it. Smith has been losing minutes to Kasparas Jakucionis lately, so his fantasy appeal is very low.
