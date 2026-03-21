Dylan Harper News: Added to starting lineup
Harper will start Saturday's game against the Pacers.
Devin Vassell (hamstring) was scratched, opening up a spot for Harper in the first unit. It'll be the rookie's first career start. He's averaging 11.1 points, 3.8 assists and 3.4 rebounds across 22.2 minutes per game this season.
