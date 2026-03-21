Dylan Harper News: Added to starting lineup

Written by RotoWire Staff

Published on March 21, 2026

Harper will start Saturday's game against the Pacers.

Devin Vassell (hamstring) was scratched, opening up a spot for Harper in the first unit. It'll be the rookie's first career start. He's averaging 11.1 points, 3.8 assists and 3.4 rebounds across 22.2 minutes per game this season.

Dylan Harper
San Antonio Spurs
Recent RotoWire Articles Featuring Dylan Harper See More
Recent RotoWire Articles Featuring Dylan Harper See More
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Thursday, February 26
NBA
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Thursday, February 26
Rotowire Staff
23 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 5
Author Image
Joe Mayo
44 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 4
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 4
Author Image
Joe Mayo
45 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Wednesday, February 4
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Wednesday, February 4
Author Image
Jeff Edgerton
45 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 22
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 22
Author Image
Joe Mayo
58 days ago