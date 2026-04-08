Dylan Harper News: Starting sans Castle
Harper will start Wednesday's game against the Trail Blazers.
With Stephon Castle (knee) sidelined, Harper will get the starting nod. The rookie guard has averaged 17.0 points, 4.5 rebounds, 4.5 assists and 1.5 triples in 25.5 minutes per contest through two starts this season.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Dylan Harper See More
