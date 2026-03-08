Egor Demin Injury: Out again Monday
Demin (foot) won't play Monday versus Memphis.
This will be Demin's fifth consecutive game on the inactive list and he continues to get ruled out 24 hours in advance of tipoff. It's unlikely he'll be cleared for Tuesday's game against the Pistons.
