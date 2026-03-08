Egor Demin headshot

Egor Demin Injury: Out again Monday

Written by RotoWire Staff

Published on March 8, 2026

Demin (foot) won't play Monday versus Memphis.

This will be Demin's fifth consecutive game on the inactive list and he continues to get ruled out 24 hours in advance of tipoff. It's unlikely he'll be cleared for Tuesday's game against the Pistons.

Egor Demin
Brooklyn Nets
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Egor Demin See More
Recent RotoWire Articles Featuring Egor Demin See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, March 7
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, March 7
Author Image
Dan Bruno
Yesterday
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
Author Image
Joe Mayo
3 days ago
NBA Pick'Em Today: Pick6, Sleeper, and PrizePicks for Thursday, February 26
NBA
NBA Pick'Em Today: Pick6, Sleeper, and PrizePicks for Thursday, February 26
Author Image
Juan Pablo Aravena
10 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, February 19
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, February 19
Author Image
Juan Carlos Blanco
17 days ago
Fantasy Basketball Waiver Wire: 6 Must-Add Breakout Players After All-Star Break
NBA
Fantasy Basketball Waiver Wire: 6 Must-Add Breakout Players After All-Star Break
Author Image
Alex Barutha
17 days ago