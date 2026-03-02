Egor Demin headshot

Egor Demin Injury: Ruled out for Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 2, 2026

Demin (foot) has been ruled out for Tuesday's game against Miami, Collin Helwig of NetsDaily reports.

Demin will miss a second straight game while managing a left plantar fascia injury. In his absence, Nolan Traore, Terance Mann, Ziaire Williams and Ben Saraf could see increased playing time. Demin's next opportunity to return will come Thursday in a rematch against Miami.

Egor Demin
Brooklyn Nets
Recent RotoWire Articles Featuring Egor Demin See More
