Egor Demin Injury: Ruled out for Tuesday
Demin (foot) has been ruled out for Tuesday's game against Miami, Collin Helwig of NetsDaily reports.
Demin will miss a second straight game while managing a left plantar fascia injury. In his absence, Nolan Traore, Terance Mann, Ziaire Williams and Ben Saraf could see increased playing time. Demin's next opportunity to return will come Thursday in a rematch against Miami.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Egor Demin See More
-
DFS NBA
NBA Pick'Em Today: Pick6, Sleeper, and PrizePicks for Thursday, February 264 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, February 1911 days ago
-
NBA Waiver Wire
Fantasy Basketball Waiver Wire: 6 Must-Add Breakout Players After All-Star Break11 days ago
-
NBA Waiver Wire
Fantasy Basketball Waiver Wire: Rest-of-Season Pickups12 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 921 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Egor Demin See More