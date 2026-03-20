Evan Mobley News: Monster line in win
Mobley amassed 26 points (12-19 FG, 0-1 3Pt, 2-6 FT), 14 rebounds, three assists and one steal across 36 minutes during Thursday's 115-110 victory over the Bulls.
Mobley took advantage of some extra usage with Donovan Mitchell (eye) sidelined for this contest. Mobley has been terrific in recent outings, posting averages of 22.4 points, 10.9 rebounds, 2.4 assists and 2.1 blocks over his last seven games.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Evan Mobley See More