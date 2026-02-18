Evan Mobley headshot

Evan Mobley News: Officially available

Written by RotoWire Staff

Updated on February 18, 2026 at 2:25pm

Mobley (calf) will play in Thursday's game against Brooklyn.

Cavaliers head coach Kenny Atkinson said Wednesday morning that Mobley was on track to face the Nets, and Cleveland's initial injury report confirmed that sentiment. Mobley missed seven straight games leading up to the All-Star break with a strained left calf. He's averaging 17.9 points, 8.8 rebounds, 4.0 assists and 2.0 blocks across 33.4 minutes per game this season.

Evan Mobley
Cleveland Cavaliers
Recent RotoWire Articles Featuring Evan Mobley
