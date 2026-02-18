Evan Mobley News: Officially available
Mobley (calf) will play in Thursday's game against Brooklyn.
Cavaliers head coach Kenny Atkinson said Wednesday morning that Mobley was on track to face the Nets, and Cleveland's initial injury report confirmed that sentiment. Mobley missed seven straight games leading up to the All-Star break with a strained left calf. He's averaging 17.9 points, 8.8 rebounds, 4.0 assists and 2.0 blocks across 33.4 minutes per game this season.
