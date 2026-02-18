Franz Wagner headshot

Franz Wagner Injury: Out indefinitely

Written by RotoWire Staff

Updated on February 18, 2026 at 9:12am

Wagner will be sidelined indefinitely after recent tests showed that he requires additional time and rehabilitation for soreness in his left high ankle sprain, Shams Charania of ESPN reports.

This is a brutal setback for Orlando and for Wagner's fantasy managers. The Magic will re-evaluate Wagner in three weeks, putting his earliest possible return date as March 11, but they will proceed with caution. In his his absence, players such as Anthony Black, Noah Penda and Tristan da Silva could take on larger roles.

Franz Wagner
Orlando Magic
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Franz Wagner See More
Recent RotoWire Articles Featuring Franz Wagner See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 7
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 7
Author Image
Dan Bruno
11 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 7
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 7
Author Image
Juan Carlos Blanco
11 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 5
Author Image
Joe Mayo
13 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 5
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 5
Author Image
Juan Carlos Blanco
13 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 3
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 3
Author Image
Juan Carlos Blanco
15 days ago