Franz Wagner Injury: Ruled out for Tuesday
Wagner (ankle) has been ruled out for Tuesday's game against the Suns.
Wagner hasn't played since Feb. 11 due to left high-ankle sprain injury management, though he recently joined the G League's Osceola Magic for practice and is trending in the right direction. His next opportunity to suit up will come Wednesday against the Hawks.
