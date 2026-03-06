Gary Payton headshot

Gary Payton Injury: Probable for Saturday

Written by RotoWire Staff

Published on March 6, 2026

Payton (ankle) is probable for Saturday's game in Oklahoma City.

Payton is on track to return from a two-game absence Saturday, which could result in fewer minutes for Pat Spencer and LJ Cryer. Check back for official confirmation on Payton's status closer to Saturday's tip.

Gary Payton
Golden State Warriors
