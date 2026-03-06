Gary Payton Injury: Probable for Saturday
Payton (ankle) is probable for Saturday's game in Oklahoma City.
Payton is on track to return from a two-game absence Saturday, which could result in fewer minutes for Pat Spencer and LJ Cryer. Check back for official confirmation on Payton's status closer to Saturday's tip.
