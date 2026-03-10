Gary Payton Injury: Probable for Tuesday
Payton (ankle) is probable for Tuesday's game against the Bulls.
Payton is dealing with a minor left ankle issue that he intends to play through. Over his last five games, he's averaging 11.0 points, 4.4 rebounds, 2.0 assists and 1.4 steals.
