Gary Payton headshot

Gary Payton Injury: Probable for Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 10, 2026

Payton (ankle) is probable for Tuesday's game against the Bulls.

Payton is dealing with a minor left ankle issue that he intends to play through. Over his last five games, he's averaging 11.0 points, 4.4 rebounds, 2.0 assists and 1.4 steals.

Gary Payton
Golden State Warriors
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Gary Payton See More
Recent RotoWire Articles Featuring Gary Payton See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
Author Image
Joe Mayo
5 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 2
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 2
Author Image
Joe Mayo
8 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, January 28
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, January 28
Author Image
Joe Mayo
41 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 22
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 22
Author Image
Joe Mayo
47 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, January 20
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, January 20
Author Image
Juan Carlos Blanco
49 days ago