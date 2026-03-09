Harrison Barnes headshot

Harrison Barnes Injury: Out again Tuesday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 9, 2026 at 3:55pm

Barnes (ankle) is out for Tuesday's game against the Celtics.

Barnes hasn't taken the court since March 1 after picking up a left ankle injury. His next opportunity to take the court will arrive Thursday against the Nuggets.

Harrison Barnes
San Antonio Spurs
