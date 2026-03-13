Harrison Barnes News: Erupts off bench
Barnes finished Thursday's 136-131 loss to the Nuggets with 20 points (6-10 FG, 2-5 3Pt, 6-7 FT), seven rebounds, one assist and one steal in 27 minutes.
After missing five straight games due to a left ankle impingement, Barnes appeared rejuvenated in his return to the lineup. There is a lot of competition for touches in San Antonio, but Barnes picked up some shots with Victor Wembanyama (ankle) sitting this one out.
