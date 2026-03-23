Haywood Highsmith Injury: Ruled out for Tuesday
Highsmith (knee) has been ruled out for Tuesday's game against the Nuggets.
Highsmith will miss a fourth consecutive contest due to right knee injury management, and his next opportunity to play will come Saturday against the Jazz. With the 29-year-old forward out, Ryan Dunn and Rasheer Fleming are candidates for increased minutes.
