Immanuel Quickley Injury: Still out
Quickley (foot) has been ruled out for Sunday's game against the Magic, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
Quickley will miss a fourth straight outing due to plantar fasciitis in his right foot, which means Jamal Shead will likely remain in the starting lineup. Quickley's next chance to play will come Tuesday at Detroit.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, March 27Yesterday
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Friday, March 27Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 235 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, March 1315 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Friday, March 1315 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Immanuel Quickley See More