Isaac Okoro Injury: Deemed questionable
Okoro (knee) is questionable for Thursday's game against the Lakers.
Okoro missed Tuesday's game due to right knee soreness, and he's at risk of missing the opening leg of a back-to-back Thursday. Okoro is averaging 8.0 points, 2.7 rebounds and 1.6 assists per game this season.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Isaac Okoro See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 1128 days ago
-
General NBA Article
Fantasy Basketball: Week 15 Schedule Guide44 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, December 1982 days ago
-
NBA Picks
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Sunday, December 794 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, December 596 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Isaac Okoro See More