Isaac Okoro headshot

Isaac Okoro Injury: Deemed questionable

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Okoro (knee) is questionable for Thursday's game against the Lakers.

Okoro missed Tuesday's game due to right knee soreness, and he's at risk of missing the opening leg of a back-to-back Thursday. Okoro is averaging 8.0 points, 2.7 rebounds and 1.6 assists per game this season.

