Isaiah Collier headshot

Isaiah Collier News: Off injury report for Monday

Written by RotoWire Staff

Published on March 8, 2026

Collier (personal) isn't listed on the injury report for Monday's game against the Warriors.

Collier missed Saturday's loss to Milwaukee due to personal reasons, though he's set to return to action Monday. Over his last five games (two starts), the second-year point guard has averaged 17.4 points, 7.2 assists, 1.8 rebounds and 1.2 steals in 27.0 minutes per contest.

Isaiah Collier
Utah Jazz
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Isaiah Collier See More
Recent RotoWire Articles Featuring Isaiah Collier See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, March 7
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, March 7
Author Image
Dan Bruno
Yesterday
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, March 7
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, March 7
Author Image
Juan Carlos Blanco
Yesterday
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
Author Image
Joe Mayo
3 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 28
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 28
Author Image
Juan Carlos Blanco
8 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Monday, February 23
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Monday, February 23
Author Image
Jeff Edgerton
13 days ago