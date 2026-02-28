Isaiah Collier headshot

Isaiah Collier News: Reverting to bench role

Written by RotoWire Staff

Published on February 28, 2026

Collier won't start Saturday's game against the Pelicans.

With Keyonte George (ankle) back in action, Collier will slide to the second unit. The second-year point guard has averaged 9.3 points, 6.7 assists, 2.4 rebounds and 0.9 steals in 23.3 minutes per game across 36 outings off the bench so far this season.

Isaiah Collier
Utah Jazz
