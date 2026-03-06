Isaiah Collier News: Ruled out for Saturday
Collier (personal) has been ruled out for Saturday's game against the Bucks.
Collier will miss his first game since Nov. 5 for personal reasons, and his next opportunity to play will come Monday against Golden State. Elijah Harkless and Brice Sensabaugh are candidates for increased minutes due to Collier being sidelined.
