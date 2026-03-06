Isaiah Collier headshot

Isaiah Collier News: Ruled out for Saturday

Written by RotoWire Staff

Published on March 6, 2026

Collier (personal) has been ruled out for Saturday's game against the Bucks.

Collier will miss his first game since Nov. 5 for personal reasons, and his next opportunity to play will come Monday against Golden State. Elijah Harkless and Brice Sensabaugh are candidates for increased minutes due to Collier being sidelined.

Isaiah Collier
Utah Jazz
Recent RotoWire Articles Featuring Isaiah Collier
