Isaiah Hartenstein headshot

Isaiah Hartenstein Injury: Still sidelined

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Hartenstein (calf) has been ruled out for Thursday's game against Boston.

Hartenstein will miss a third straight game due to a bruised left calf. Jaylin Williams and Kenrich Williams will continue to see more playing time. Hartenstein's next chance to play will come Sunday against Minnesota.

Isaiah Hartenstein
Oklahoma City Thunder
Recent RotoWire Articles Featuring Isaiah Hartenstein
