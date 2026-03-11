Isaiah Hartenstein Injury: Still sidelined
Hartenstein (calf) has been ruled out for Thursday's game against Boston.
Hartenstein will miss a third straight game due to a bruised left calf. Jaylin Williams and Kenrich Williams will continue to see more playing time. Hartenstein's next chance to play will come Sunday against Minnesota.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Isaiah Hartenstein See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 92 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Monday, March 92 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, March 74 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, March 74 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Isaiah Hartenstein See More