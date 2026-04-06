Jaden McDaniels Injury: Won't play Tuesday
McDaniels (knee) has been ruled out for Tuesday's game against Indiana.
McDaniels will miss a sixth consecutive contest due to left knee patella tendinopathy and a bone bruise. He was deemed week-to-week in late March and should be considered doubtful for future contests until Minnesota offers an update on his progress. Ayo Dosunmu is expected to continue operating in an expanded role for as long as McDaniels is sidelined.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jaden McDaniels See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, April 5Yesterday
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Sunday, April 5Yesterday
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks Today: DraftKings Plays and Strategy for Friday, April 33 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Friday, April 33 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, April 24 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Jaden McDaniels See More