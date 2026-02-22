Jae'Sean Tate headshot

Jae'Sean Tate Injury: Out for Monday

Written by RotoWire Staff

Published on February 22, 2026

Tate (knee) is out for Monday's game against the Jazz.

Tate sustained a right knee sprain during Saturday's game against the Knicks, which will hold him out of Monday's contest. Josh Okogie and Dorian Finney-Smith could pick up extra minutes with Tate out.

Jae'Sean Tate
Houston Rockets
