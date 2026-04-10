Ja'Kobe Walter News: Starting Friday
Walter will start Friday's game against the Knicks, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
With Immanuel Quickley (foot) and RJ Barrett (knee) sidelined, Jamal Shead and Walter will enter the starting five. As a starter this season (18 games), the Baylor product has averaged 9.2 points, 3.9 rebounds, 1.7 assists and 1.2 steals in 25.4 minutes per contest.
-
-
-
-
-
