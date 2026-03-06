Jalen Duren Injury: Probable for Saturday
Duren is probable for Saturday's game versus the Nets due to low back spasms.
Duren is dealing with a lower back issue, but it appears he plans to play through it Saturday. Managers can expect to get official confirmation on his status closer to tipoff.
