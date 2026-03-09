Jalen Duren headshot

Jalen Duren News: Another strong effort

Written by RotoWire Staff

Published on March 9, 2026

Duren contributed 24 points (10-12 FG, 4-5 FT), five rebounds, one assist and one block over 26 minutes during Sunday's 121-110 loss to the Heat.

Duren's career-best season continued Sunday despite the Pistons dropping this contest. Across 53 regular-season appearances, Duren is averaging 18.5 points, 10.7 rebounds, 1.7 assists, 0.9 steals and 0.8 blocks in 27.9 minutes per contest.

Jalen Duren
Detroit Pistons
