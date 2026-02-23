Jalen Duren News: Powers way to double-double
Duren totaled 25 points (10-13 FG, 5-6 FT), 14 rebounds, one assist and two steals across 29 minutes during Monday's 114-103 loss to the Spurs.
Duren performed well on the offensive end yet again Monday and has now hit on 66.7 percent of his field-goal attempts in two games since returning from a suspension. The 22-year-old also impressed on the glass and has secured a double-double in four of six February appearances. Duren will face another tough test against the Thunder on Wednesday.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Duren See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 212 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 212 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 194 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, February 194 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 1112 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Duren See More