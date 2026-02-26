Jalen Pickett headshot

Jalen Pickett Injury: Game-time call for Friday

Written by RotoWire Staff

Published on February 26, 2026

Pickett (knee) is questionable for Friday's game against Oklahoma City.

Pickett is in danger of missing his third straight matchup while dealing with a right knee injury. His status should come into focus as tipoff nears.

Jalen Pickett
Denver Nuggets
