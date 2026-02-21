Jalen Pickett headshot

Jalen Pickett Injury: Ruled out for Sunday

Written by RotoWire Staff

Published on February 21, 2026

Pickett (knee) has been ruled out for Sunday's game against the Warriors.

Pickett has been dealing with some lingering right knee soreness and will be held out of Sunday's contest. His next opportunity to play will come Wednesday against Boston.

Jalen Pickett
Denver Nuggets
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Pickett See More
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Pickett See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 3
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 3
Author Image
Jeff Edgerton
18 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 27
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 27
Author Image
Jeff Edgerton
25 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, January 20
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, January 20
Author Image
Juan Carlos Blanco
32 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 20
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 20
Author Image
Jeff Edgerton
32 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, January 18
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, January 18
Author Image
Joel Bartilotta
34 days ago