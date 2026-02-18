Jalen Pickett headshot

Jalen Pickett Injury: Tabbed probable

Written by RotoWire Staff

Published on February 18, 2026

Pickett (knee) is listed as probable for Thursday's game against the Clippers.

Pickett left the Nuggets' final game before the All-Star break due to soreness in his right knee. He seemingly avoided any sort of significant injury, and he's expected to play in Thursday's opening leg of a back-to-back set. Spencer Jones (concussion) will be available Thursday, which means Pickett isn't guaranteed a spot in the rotation.

Jalen Pickett
Denver Nuggets
