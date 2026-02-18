Jalen Pickett Injury: Tabbed probable
Pickett (knee) is listed as probable for Thursday's game against the Clippers.
Pickett left the Nuggets' final game before the All-Star break due to soreness in his right knee. He seemingly avoided any sort of significant injury, and he's expected to play in Thursday's opening leg of a back-to-back set. Spencer Jones (concussion) will be available Thursday, which means Pickett isn't guaranteed a spot in the rotation.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Pickett See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 315 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 2722 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, January 2029 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 2029 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, January 1831 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Pickett See More