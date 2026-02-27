Jalen Pickett headshot

Jalen Pickett News: Available Friday

Written by RotoWire Staff

Published on February 27, 2026

Pickett (knee) is available for Friday's game against Oklahoma City, Katy Winge of Altitude Sports reports.

Pickett will shake off his questionable tag and return from a two-game absence due to right knee soreness. However, the 26-year-old guard isn't guaranteed to see meaningful playing time Friday.

Jalen Pickett
Denver Nuggets
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Pickett See More
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Pickett See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 3
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, February 3
Author Image
Jeff Edgerton
24 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 27
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 27
Author Image
Jeff Edgerton
31 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, January 20
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, January 20
Author Image
Juan Carlos Blanco
38 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 20
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Tuesday, January 20
Author Image
Jeff Edgerton
38 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, January 18
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, January 18
Author Image
Joel Bartilotta
40 days ago