Jalen Pickett News: Available Friday
Pickett (knee) is available for Friday's game against Oklahoma City, Katy Winge of Altitude Sports reports.
Pickett will shake off his questionable tag and return from a two-game absence due to right knee soreness. However, the 26-year-old guard isn't guaranteed to see meaningful playing time Friday.
