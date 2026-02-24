Jalen Suggs headshot

Jalen Suggs Injury: Not playing Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on February 24, 2026

Suggs (back) has been ruled out for Tuesday's game against the Lakers.

Suggs will miss a third consecutive game due to back spasms, and his next chance to play is Thursday's home game against the Rockets. Tristan da Silva should remain in the Magic's starting lineup for as long as Suggs is sidelined.

Jalen Suggs
Orlando Magic
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Suggs
