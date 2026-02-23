Jalen Suggs Injury: Questionable for Tuesday
Suggs (back) is questionable for Tuesday's game against the Lakers.
Suggs has a chance to end a two-game absence with back spasms. Tristan da Silva would likely remain in the starting lineup for a third consecutive contest in the event that Suggs is unable to play Tuesday.
