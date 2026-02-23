Jalen Suggs headshot

Jalen Suggs Injury: Questionable for Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on February 23, 2026

Suggs (back) is questionable for Tuesday's game against the Lakers.

Suggs has a chance to end a two-game absence with back spasms. Tristan da Silva would likely remain in the starting lineup for a third consecutive contest in the event that Suggs is unable to play Tuesday.

Jalen Suggs
Orlando Magic
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Suggs See More
Recent RotoWire Articles Featuring Jalen Suggs See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 5
Author Image
Joe Mayo
18 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, January 24
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, January 24
Author Image
Dan Bruno
30 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, January 24
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, January 24
Author Image
Juan Carlos Blanco
30 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 22
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 22
Author Image
Joe Mayo
32 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, January 22
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, January 22
Author Image
Juan Carlos Blanco
32 days ago