Jamal Murray News: Officially cleared
Murray (hamstring) is available for Wednesday's game against Boston.
Murray will shed a probable tag to face the Celtics on Wednesday night. The 29-year-old had been tending to tightness in his right hamstring. He's averaging career highs in points (25.5), assists (7.5) and rebounds (4.4) per game this season.
