Jamal Murray headshot

Jamal Murray News: Officially cleared

Written by RotoWire Staff

Published on February 25, 2026

Murray (hamstring) is available for Wednesday's game against Boston.

Murray will shed a probable tag to face the Celtics on Wednesday night. The 29-year-old had been tending to tightness in his right hamstring. He's averaging career highs in points (25.5), assists (7.5) and rebounds (4.4) per game this season.

Jamal Murray
Denver Nuggets
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Jamal Murray See More
Recent RotoWire Articles Featuring Jamal Murray See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 11
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 11
Author Image
Joe Mayo
14 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 9
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, February 9
Author Image
Joe Mayo
16 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Monday, February 9
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Monday, February 9
Author Image
Jeff Edgerton
16 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 7
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, February 7
Author Image
Dan Bruno
18 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 7
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, February 7
Author Image
Juan Carlos Blanco
18 days ago